«Не забивайте головы!»: в Сети сравнили сыновей Галкина и Киркорова

Поклонникам не понравилось то, что детей уже с детства сталкивают лбами.

На фанатской странице Гарри Галкина в социальной сети Instagram появился новый снимок, на котором изображены Сам пятилетний Гарри, сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина, и семилетнего Мартина Киркорова.

«Гарри и Мартин. Похожи?» — интересуются администраторы страницы.

Эта публикация, на отметить, серьезно возмутила значительную часть подписчиков на страницу маленькой звездочки, конечно, ничего не знающих о хитросплетениях в судьбах их родителей. А между тем, мол, Гарри и Мартина уже начали сталкивать лбами.

«Не забивайте детям головы, прически почти похожи!» — резко ответила одна из комментаторов.

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«Совершенно разные мальчики! Особенно взгляд. Могу смело сказать, что и характеры у них разные!» — уверенно замечает фанатка.

Напомним, пикантность истории такова, что Филипп Киркоров был предыдущим мужем Аллы Пугачевой, которую у него отбил нынешний супруг Примадонны – Максим Галкин. После некоторым соревнованием называли поклонники знаменитостей тот факт, что они вслед друг за другом начали «рожать» детей от суррогатных матерей.