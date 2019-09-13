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Дочь Алсу запишет новую песню

Новость появилась после того, как начинающую артистку раскритиковали за перепевку зарубежных хитов.

Дочь Алсу запишет новую песню
Микелла Абрамова. Фото: @ mikellaabramova

Накануне лета этого года 11-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова порадовала своих поклонников первым хитом, записанным в сотрудничестве с 12-летним Ержаном Максимом «За любовь». С тех пор ничего нового начинающая артистка публике не показывала.

Но вот в одной из своих последних публикаций в социальной сети Instagram Микелла написала: «Ура! Наконец-то я вернулась в студию. Скоро поделюсь с вам классной музыкой». При этом юная звезда показала снимок из той самой студии, где ей предстоит работать. А также представила фотографии с украинским продюсером и певцом Дмитрием Климашенко, возможно, намекая на новое интересное творческое сотрудничество.

Вероятно, Микелла была вынуждена раскрыть свои музыкальные планы. Ведь в комментариях к исполнению ее каверов на хит Билли Айлиш или перепевку композиции Леди Гаги и Брэдли Купера, Абрамову как раз и обвинили в том, что ничего своего за плечами звездочки нет.

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АлсуАлсу: последние новостиБилли АйлишБрэдли Купер и Леди ГагаМикелла Абрамовановая песня

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Дочь Алсу запишет новую песню
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