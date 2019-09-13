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Деми Мур снялась обнаженной для обложки Harper’s Bazaar

Номер с 56-летней звездой выйдет в октябре 2019 года.

Деми Мур снялась обнаженной для обложки Harper’s Bazaar
Деми Мур. ФОТО: GLOBALLOOK

Известная голливудская актриса Деми Мур в свои 56 лет еще раз доказала, что годы над ней, несмотря на все жизненные неурядицы, не властны. Звезда фильмов «Привидение» и «Непристойное предложение» снялась обнаженной для известного глянцевого журнала Harper’s Bazaar.

На своей странице в социальной сети Instagram она показала несколько вариантов снимков. Наибольшее внимание из них привлекла фотография полностью обнаженной звезды. Единственный предмет туалета, изображенный в кадр — это широкополая розовая шляпа.

Деми Мур на обложке журнала. Фото
Деми Мур. ФОТО: @ demimooreofficial

Кстати, издание напоминает своим читателям о том, что в последний раз бывшая жена Брюса Уиллиса снималась полностью без одежды тридцать лет назад, когда была беременна вторым ребенком. Сама Деми по этому поводу шутит, мол, радует то, что читатели помнят те снимки, а не интервью.

Деми Мур на обложке журнала. Фото
Деми Мур. ФОТО: @ demimooreofficial
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Деми Мур снялась обнаженной для обложки Harper’s Bazaar
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