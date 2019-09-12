Анастасия Заворотнюк не появилась на открытии магазина дочери

Актриса могла пропустить важное событие в жизни своего ребенка из-за болезни.

В Москве 12 сентября открылся шоу-рум, в котором представлена линия модной одежды от Анны Заворотнюк-Стрюковой — дочери актрисы Анастасии Заворотнюк. Мероприятие проходило в праздничной атмосфере: с шампанским, ростовыми куклами и цветами.

Девушку пришли поддержать близкие друзья, а вот знаменитая мама так и не появилась. Возможно, Анастасия стесняется того, что не может вернуться в форму после рождения третьего ребенка, а возможно, слухи о ее тяжелой болезни являются правдой, пишет «Комсомольская правда».

Кстати, Анна не захотела приглашать прессу на открытие, даже чтобы прорекламировать свою коллекцию.

«У нас закрытый праздник, только для близких друзей», — пояснила начинающий дизайнер.

Свои модели девушка рекламирует сама в соцсетях. Стоимость пиджаков от Заворотнюк варьируется от 12 тысяч до 22 тысяч рублей, платьев — от четырех до десяти тысяч рублей, а костюмы стоят до 30 тысяч.