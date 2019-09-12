Вечером 12 сентября известный художник Никас Сафронов попал в ДТП в Подмосковье. Как передает телеканал «Звезда», скандальный творец торопился на вечер памяти Аллы Вербер, но на подъезде к поселку Барвиха его Porsche Cayenne стукнул в зад автомобиль Kia, водитель которого отвлекся на телефон. К счастью, обошлось без пострадавших, машины получили небольшие повреждения, а вот у маэстро теперь известные трудности с сотрудниками госавтоинспекции.

Напомним, что если вдруг с художником что-то случится, Никас уже составил завещание. Согласно ему, дорогая квартира Сафронова не достанется никому из детей – в ней откроют музей. Общее состояние маэстро оценивается экспертами в миллиард рублей.