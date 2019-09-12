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Павел Лобков уйдет с телеканала «Дождь» до конца сентября

Телеведущий собирается поменять место работы.

Павел Лобков уйдет с телеканала «Дождь» до конца сентября
Павел Лобков, 2009 год. Фото: Maxim Burlak/Russian Look

Павел Лобков покидает телеканал «Дождь». Такое заявление сделала главный редактор телеканала Александра Перепелова.

«После многочисленных перерождений программа «Бремя новостей» закрыта. Команда талантливой шпаны под предводительством Олега Ясакова ушла готовить новый проект, дайте нам пару-тройку недель», — написала она в Facebook.

Пока еще Лобков будет появляться в эфире «Дождя», но окончательно уйдет в конце текущего месяца. Далее телеведущий сменит канал и направленность. Ранее он говорил журналистам, что хотел бы вести научные программы. У мужчины биологическое образование.

Напомним, Павлу Лобкову 51 год. В 90-х он работал на телеканалах «Петербург» и НТВ. В первой половине 2000-х вел передачу «Растительная жизнь». А с 2012-го стал звездой «Дождя», вел итоговые новости и ряд других программ.

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Павел Лобков уйдет с телеканала «Дождь» до конца сентября
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