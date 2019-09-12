В день рождения Виторган собрал 300 000 рублей для благотворительного фонда

Пока все обсуждают предстоящую свадьбу Ксении Собчак и неприлично дорогую кухонную утварь, которую она хочет получить в качестве подарков, её бывший супруг Максим Виторган занимается полезными делами. 10 сентября у Максима был день рождения и он призвал своих друзей по такому случаю сделать посильные пожертвования благотворительному фонду, который помогает воспитанникам детских домов. Оказалось, что народ его услышал!

«Праздники прошли — нас нагнали будни… Но мы им не дадим — мы вновь уходим в отрыв! Спасибо всем, кто на мой день рождения решил сделать подарок через фонд «Бюро добрых дел» — более 300 тысяч рублей было собрано. Вы крутые и молодцы!» — похвалил Виторган всех добрых «волшебников», принявших участие в его праздничном сборе.

Он также сообщил, что уже в это воскресенье, 15 сентября, в московском саду «Эрмитаж» пройдет 3-й благотворительный фестиваль. Гостей порадуют своей музыкой Найк Борзов, Ёлка, Владимир Пресняков и другие.

Напомним, прошлой зимой Ксения Собчак ушла от Максима к Богомолову. Виторган сильно переживал из-за случившегося и, встретив жену с новым кавалером в одном из ресторанов столицы, сломал Константину нос. Позже мужчины смогли помириться. Сын Собчак и Виторгана уже познакомился и с Константином, и с Нино Нинидзе — новой возлюбленной папы.