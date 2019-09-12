НОВОСТИ

В день рождения Виторган собрал 300 000 рублей для благотворительного фонда

Теперь он приглашает гостей на благотворительный фестиваль.

В день рождения Виторган собрал 300 000 рублей для благотворительного фонда
Максим Виторган. Фото: Instagram

Пока все обсуждают предстоящую свадьбу Ксении Собчак и неприлично дорогую кухонную утварь, которую она хочет получить в качестве подарков, её бывший супруг Максим Виторган занимается полезными делами. 10 сентября у Максима был день рождения и он призвал своих друзей по такому случаю сделать посильные пожертвования благотворительному фонду, который помогает воспитанникам детских домов. Оказалось, что народ его услышал!

«Праздники прошли — нас нагнали будни… Но мы им не дадим — мы вновь уходим в отрыв! Спасибо всем, кто на мой день рождения решил сделать подарок через фонд «Бюро добрых дел» — более 300 тысяч рублей было собрано. Вы крутые и молодцы!» — похвалил Виторган всех добрых «волшебников», принявших участие в его праздничном сборе.

Он также сообщил, что уже в это воскресенье, 15 сентября, в московском саду «Эрмитаж» пройдет 3-й благотворительный фестиваль. Гостей порадуют своей музыкой Найк Борзов, Ёлка, Владимир Пресняков и другие.

Напомним, прошлой зимой Ксения Собчак ушла от Максима к Богомолову. Виторган сильно переживал из-за случившегося и, встретив жену с новым кавалером в одном из ресторанов столицы, сломал Константину нос. Позже мужчины смогли помириться. Сын Собчак и Виторгана уже познакомился и с Константином, и с  Нино Нинидзе — новой возлюбленной папы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Максим ВиторганМаксим Виторган

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В день рождения Виторган собрал 300 000 рублей для благотворительного фонда
Интересно?
Поделись с друзьями: