Беременная Анастасия Костенко продолжает ходить на каблуках

25-летняя модель Анастасия Костенко вновь ждет ребенка. Об этом она и ее муж, футболист Дмитрий Тарасов, недавно рассказали поклонникам. Супруги ранее не раз упоминали, что хотят снова стать родителями. Поэтому эта новость мало кого удивила.

Костенко, несмотря на свое положение, не собирается все время, вплоть до рождения ребенка, проводить дома. К примеру, она продолжает посещать школу «Останкино». Перед началом занятий Анастасия сделала фото, которым поделилась с поклонниками в блоге. На снимке она предстала в темном платье в полоску и на высоких каблуках.

Увидев свежее фото, одна из пользовательниц Сети поинтересовалась, комфортно ли ходить беременной девушке в такой обуви. Костенко почти сразу отреагировала на вопрос.

Напомним, ранее Дмитрий Тарасов рассказывал, как его семья готовится к появлению малыша. Родители стараются все свое время уделять годовалой дочери Милане, чтобы девочка не чувствовала себя обделенной.