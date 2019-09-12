Американские школьники показали сюжет финальных «Мстителей» в танце

Невероятную постановку показали американские школьники в штате Аризона. В течение семи минут они танцем показали события двух фильмов «Мстители»: «Войны бесконечности» и «Финала». При этом стоит отметить хорошие костюмы ребят и их хореографию.

В ролике можно проследить, как злодей Танос завладевает перчаткой бесконечности и уничтожает половину персонажей, а в конце все герои сражаются с его армией приспешников. За неделю видео танцевальной группы The PAC Dance Team набрало почти полтора миллиона просмотров.

Напомним, на данный момент «Мстители: Финал» является самым кассовым фильмом в истории. Вышедший в текущем году, он заработал 2,796 миллиарда долларов, обогнав при этом «Аватар» и «Титаник» Джеймса Кэмерона. Тот, кстати, не расстроился, а обрадовался этой новости. Для великого режиссера это был показатель того, что люди еще массово ходят в кинотеатры, а значит он спокойно может снимать продолжение «Аватара».

Понравилось вам выступление ребят?