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Крис Хемсворт с женой и братом отдохнул на острове миллиардеров

Актер с женой и друзьями улетели в райское место, которое далеко не всем по карману.

Крис Хемсворт с женой и братом отдохнул на острове миллиардеров
Крис Хэмсворт/globallookpress.com

Австралийский актер Крис Хемсворт, сыгравший бога Тора в киновселенной Marvel, большую часть своей жизни проводит на родине. Здесь живут его родители, старший брат Люк. 

Недавно звезда  «Мстителей» вместе с супругой, моделью Эльзой Патаки  и младшим братом Лиамом Хемсвортом, а также близкими друзьями отдыхал на уединенном острове, который  принадлежит британскому миллиардеру, основателю корпорации Virgin Group Ричарду Брэнсону, соучредителю Virgin Australia Бретту Годфри и председателю и основателю Light Warrior Радеку Сали.

В Instagram Крис выложил несколько фотографий, из который становится ясно, что небольшая компания приятелей очень весело проводила время и много дурачились. По признанию друзей, у них до сих пор болят животы от смеха. 

А один снимок понравился пользователям особенно. На нем Крис Хемсворт встал на голову. Нет, не вверх ногами. Он встал на голову брата Лиама. Пользователи предположили, что это была битва за звание самого красивого Хэмсворта и младший брат ее проиграл. 

Напомним, в августе 2019 года стало известно, что Лиам Хемсворт подал документы на развод со своей женой, американской певицей и актрисой  Майли Сайрус. Причиной, по которой суд должен расторгнуть брак, звезда назвал неразрешимые противоречия между ним и известной певицей. Решение звезда «Голодных игр» принял после того, как в сети появились снимки его жены, целующейся с блогершей Кейтлин Картер.

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Крис Хемсворт с женой и братом отдохнул на острове миллиардеров
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