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Кафельникова передала рэп-привет бывшему возлюбленному Фараону

Модель поделилась с поклонниками видео, в котором она зачитывает свой новый трек.

Кафельникова передала рэп-привет бывшему возлюбленному Фараону
Фото: Instagram@kafelnikova_a

Расставание с рэпером Фараоном стало для Алеси Кафельниковой непростым испытанием. С артистом модель начала встречаться после того, как окончила школу, но отношения оказались недолгими. Девушка впала в депрессию и даже пристрастилась к наркотикам, но, к счастью, сумела начать жизнь сначала.

Теперь Леся вновь занимается модельной карьерой, а накануне она поделилась в Instagram новым увлечением. Она записала на видео, как зачитывает рэп, а в треке упомянула о бывшем возлюбленном.

«Text от бывшего и я уже в другой стране», – подписала Кафельникова ролик в соцсети.

Подписчикам блога пришлась по душе манера исполнения Алеси. «У тебя реальный талант», «Где скачать?», «Неплохая ответочка», «Когда выйдет? Афигенный трек получается», «Леся, мы ждем», «Только начала, а уже гораздо лучше, чем твой бывший», – поддержали фанаты начинающую певицу.

Фото: Instagram@kafelnikova_a

Между тем в июле дочь Евгения Кафельникова заметили с новым парнем. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, модель весело проводила время с популярным блогером Джеем Альваресом, который известен своими снимками из путешествий. Также Алеся наконец помирилась с прославленным отцом, с которым у нее долгое время был конфликт.

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Кафельникова передала рэп-привет бывшему возлюбленному Фараону
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