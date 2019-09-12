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Актеры «Квартета И» стали Заслуженными артистами России

Этого звания также удостоили Ирину Понаровскую и Дарью Мороз.

Актеры «Квартета И» стали Заслуженными артистами России
Съемки фильма «О еще чем говорят мужчины» Фото:globallookpress.com

В столице в Российском фонде культуры прошла церемония, во время которой Владимир Мединский вручил награды актерами, режиссерам и другим деятелям искусства. Во время выступления он поблагодарил всех присутствующих за большую проделанную работу, пишут РИА Новости. 

Почетного звания «Заслуженный артист России» удостоились сразу несколько человек. Среди них — актриса Дарья Мороз, исполнительница Ирина Понаровская, артисты столичного театра «Квартет И», который представляют Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит.

Владимир Мединский. Фото
Владимир Мединский Фото: globallookpress.com

В зале упомянутого фонда еще озвучили имена обладателей ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — ими стали представители Театра оперетты Инара Гулиева и Вячеслав Шляхтов. Определили обладателей того же ордена, но II степени. Один из них –режиссер театра имени Маяковского Юрий Йоффе и т.д.

Ранее стало известно, что Заслуженными артистами РФ стали также актрисы Анна Михалкова и Виктория Исакова.

Напомним, недавно Владимир Мединский выступил на Международной книжной ярмарке, что состоялась в столичном ВДНХ. Он призвал всех присутствующих больше времени уделять чтению. Политик также напомнил, что у тех, кто не расстается с книгами, больше шансов добиться успеха.

Пользователи же вспоминают недавний приезд в столицу Квентина Тарантино. Тогда Мединский лично проводил экскурсию по Кремлю для голливудского гостя и смотрел на него с нескрываемым восхищением. Это реакция тут же породила множество мемов в Сети.

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«Квартет И»Александр ДемидовВладимир МединскийКамиль ЛаринЛеонид БарацЛеша БарацРостислав Хаит

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Актеры «Квартета И» стали Заслуженными артистами России
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