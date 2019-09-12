Бородина высмеяла Бузову за содержимое сумочки

Телеведущая продемонстрировала в соцсети предметы, которые ее коллега по «Дому-2» постоянно носит с собой.

Ксения Бородина не упустила случая высмеять Ольгу Бузову. Телезвезда решила «придраться» к содержимому сумочки певицы, встретившись с ней в гримерке. Как заявила Ксения, популярная артистка совершенно захламила сумку.

Мелочи, которые Бузова постоянно носит с собой, ведущая показала в Instagram. На кадрах в «сториз» она роется в сумке, показывая на камеру то очки, то духи, то зарядное устройство для смартфона.

«Я никогда такой набитой сумки в жизни не видела. Ужас!» – заявила Бородина.

Также в сумке Ольги нашлись крем и маски для лица, расческа, резинки для волос и множество других, видимо, крайне необходимых ей вещиц.

«Это все важно! Крем, зарядка, наушники – все надо», – попыталась было возразить Бузова.

Но Бородина не стала и слушать коллегу по «Дому-2». Продемонстрировав, что сумка Ольги практически не закрывается из-за горы лежащих в ней предметов, она похвалилась собственной, в которой вещей было на порядок меньше.

К слову, многие поклонники уверены, что Бузова прислушивается к мнению Бородиной. Так, после негативного высказывания ведущей о нарощенных волосах певица избавилась от своих ненатуральных локонов, отправившись в салон красоты.