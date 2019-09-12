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Алана Мамаева вступилась за школьника, которого травят из-за стрижки

Жена футболиста посоветовала уволить директора школы и напомнила, что дети не роботы.

Алана Мамаева вступилась за школьника, которого травят из-за стрижки
Алана Мамаева вступилась за школьника с прической знаменитого футболиста ФОТО: https://www.instagram.com/alana_mamaeva/

Жена футболиста Павла Мамаева назвала «полной идиоткой» директора школы в городе Сосновоборске Красноярского края. Алана вступилась за мальчика, которого затравили в образовательном учреждении из-за несоответствующей прически.

Ученик четвертого класса с детства увлекается футболом и мечтает быть походим на футболиста Златана Ибрагимовича. Именно эта детская места стала камнем преткновения – за прическу как у кумира школьника чуть не отправили на домашнее обучение.

Из-за прически мальчика чуть не отправили на домашнее обучение
ФОТО: Ольга АДЛЕР/Комсомольская правда

«Абсурд какой-то. Прическа — не повод, чтобы ребенка забрали из школы. Уволить этого директора — и все», — комментирует телеканалу «360» Мамаева.

Она напомнила, что дети не роботы и не обязаны выглядеть по единому образцу. Тем более мальчик носит достаточно ухоженную прическу: у него сбриты виски, а пучок на макушке затянут в хвост.

«Он покрасил волосы в розовый цвет и теперь они торчат в разные стороны на километр? Что я могу сказать, директор школы — полная идиотка, и ей надо лечиться», — рассуждает супруга футболиста.

На защиту школьника встали многие знаменитости и пользователи Сети. В итоге руководство краевого минобразования уже принесло свои извинения родителям маленького футболиста, а ситуацией в школе заинтересовались в следственном комитете, сообщает сайт Радио «КП».

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Тэги:

Алана МамаеваскандалыУченикШкола

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Алана Мамаева вступилась за школьника, которого травят из-за стрижки
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