Режиссер Астрахан пообещал помочь попавшему в аварию Горонку

Когда-то, в 90-х годах, именно он открыл молодому актеру дорогу в кино.

62-летний режиссер Дмитрий Астрахан пообещал помочь своему коллеге Марку Горонку, который попал в ДТП и получил тяжелые травмы.

«Конечно, будем помогать, поддерживать, как все нормальные люди», — сказал артист корреспонденту Teleprogramma.pro.

Напомним, 30 августа Марк Горонок попал в аварию в пригороде Санкт-Петербурга. Он ехал вместе с матерью, когда на перекрестке в их машину врезалась «Волга». Актер получил два перелома руки, ему сделали две операции, и пока неизвестно, будет ли подвижной его кисть. Жена артиста рассказала, что друзья семьи помогают супругам финансово. Добавим, что в последнее время Горонок был не очень востребован как актер, поэтому занимался организацией праздников. Но при этом 45-летний мужчина очень хочет вернуться на сцену.

больше по теме В Сети появилось видео аварии, в которой чуть не погиб актер Марк Горонок Авария произошла в пригороде Санкт-Петербурга.

Добавим, что в 90-х Астрахан снял Горонка в двух картинах: «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо!»