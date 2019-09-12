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Собчак запретила добавлять в блюда на свадьбе лук и перец

Повара, которые будут обслуживать торжество телеведущей, скорее всего, уже ознакомились с требованиями невесты.

Собчак запретила добавлять в блюда на свадьбе лук и перец
Фото: Лариса Кудрявцева/КП

Готовящаяся стать женой во второй раз Ксения Собчак заканчивает приготовления перед предстоящим пятничным торжеством. Как стало известно, недавно невеста определилась с заведением, которое будет встречать гостей после основной части мероприятия. Небольшое кафе расположено недалеко от Петровского пассажа. Эксперты не исключают, что позже Собчак может изменить место для пиршества на нечто более просторное. На это рассчитывают и некоторые рестораторы: они готовы предоставить звезде свои площади за определенную плату.

Что касается меню, то телеведущая запретила подавать гостям блюда с луком и болгарским перцем. Как уточняет КП, в списке будут преимущественно яства, приготовленные по европейским и итальянским рецептам. Лука и перца в еде быть не должно, поскольку Собчак их не любит. Из желаемого Ксения хотела бы видеть на столе жареного цыпленка, куриные котлеты, домашний жареный картофель с грибами или картофельные драники со сметаной.

Недавно также стало известно, какое платье выбрала Собчак. Ожидается, что нарядов у невесты будет два — один из них ей сшил бренд Edem, а второе воссоздал израильский модельер Galia Lahav.

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гостиКонстантин БогомоловКсения СобчаклукменюперецресторанСвадьба

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Собчак запретила добавлять в блюда на свадьбе лук и перец
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