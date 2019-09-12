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Толкалина пожелала здоровья перенесшему вторую операцию Мамонову

Артист в конце лета пережил инфаркт.

Толкалина пожелала здоровья перенесшему вторую операцию Мамонову
Любовь Толкалина Фото:globallookpress.com

Музыкант и актер Петр Мамонов перенес вторую операцию на сердце. Помощь врачей ему понадобилась после инфаркта, который случился в конце августа.

Лидера рок-группы «Звуки Му» прооперировали в столичном центре. Здоровье Мамонова доверили одному из ведущих специалистов медицинского центра. По словам супруги певца Ольги, операция прошла успешно.

За состояние звезды картины «Остров» переживают многие его коллеги. Публично поддержать его решила актриса Любовь Толкалина. В блоге она разместила совместную фотографию с Петром и пожелала ему скорейшего выздоровления.

«Уважаемому, почитаемому, единственному, неповторимому и бесценному Петру Николаевичу. Уникальному явлению культуры и сердечному человеку — ЗДОРОВЬЯ!» — высказалась Толкалина.

Напомним, у Мамонова случился инфаркт, когда он находился в загородном доме в 140 километрах от Москвы. Первая операция состоялась 26 августа. После этого врачи отпустили артиста домой на восстановление.

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Любовь Толкалинаоперация звездыПетр Мамонов

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Толкалина пожелала здоровья перенесшему вторую операцию Мамонову
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