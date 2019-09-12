СМИ: семья Талькова заявила в полицию на певицу Азизу

На певицу Азизу вновь обратили пристальное внимание родственники Игоря Талькова, убитого в 1991 году. Правда, вовсе не в связи с трагической смертью исполнителя от огнестрельных ранений.

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Как сообщили СМИ, семья артиста написала заявление в полицию. Причиной обращения в правоохранительные органы стала история, которую Азиза совсем недавно поведала сестре, а та рассказала на развлекательном шоу.

Якобы в девяностые годы певец водил близкую дружбу с бандитами. Однажды он захотел познакомить с ними коллегу и даже отправился с ней на место встречи на машине. Однако по дороге Азиза передумала, за что Тальков высадил ее из автомобиля на дороге в глухом лесу.

По данным Telegram-канала Mash, в ближайшее время семья погибшей звезды планирует дать пресс-конференцию, на которой может разгореться крупный скандал родом из девяностых.

Напомним, в минувшем апреле Азиза объявила, что впервые в жизни собирается замуж. Избранником 55-летней артистки стал композитор Олег Бескровный, написавший ряд ее хитов. Но уже в июне пара рассталась: мужчина отказался бросить курить, как его просила Азиза, сообщал портал Teleprogramma.pro.