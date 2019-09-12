«Комсомолка» получила престижную премию за церемонию «Джентльмен года»

Наш Издательский дом представлял в Будапеште издатель «Телепрограммы» Владислав Гемст.

В четверг, 12 сентября, в Будапеште Владислав Гемст, издатель «Телепрограммы», первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда», получил престижную премию Liga Fair Play. Эту награду еще называют спортивным «Оскаром».

Кроме футболистов премию вручают и СМИ, которые способствовали продвижению идеалов спортивного благородства. Издательский дом «Комсомольская правда» несколько лет подряд проводил церемонию «Джентльмен года», поэтому приз можно считать вполне закономерным.

Спортивный «Оскар» учредила Российская премьер-лига и букмекерская компания «Лига Ставок» — генеральный партнер чемпионата России по футболу в 2017 году. Его цель – стимулирование спортивного поведения на футбольных аренах мира.

Отметим, что деятельность издателя «Телепрограммы» уже не раз отмечалась престижными наградами различного уровня. Владислав Гемст является лауреатом рейтинга «ТОП 1000 российских менеджеров» в 2015-2018 годах в разделе СМИ, лауреатом Рейтинга молодых медиаменеджеров в 2012-2014 годах, а также премии «Медиа-Менеджер России» в 2015 году и в 2019-м.