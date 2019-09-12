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«Комсомолка» получила престижную премию за церемонию «Джентльмен года»

Наш Издательский дом представлял в Будапеште издатель «Телепрограммы» Владислав Гемст.

«Комсомолка» получила престижную премию за церемонию «Джентльмен года»
Издатель «Телепрограммы» Владислав Гемст. Фото: Teleprogramma.pro

В четверг, 12 сентября, в Будапеште Владислав Гемст, издатель «Телепрограммы», первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда», получил престижную премию Liga Fair Play. Эту награду еще называют спортивным «Оскаром».

Тот самый диплом. Фото
Тот самый диплом. Фото: Teleprogramma.pro

Кроме футболистов премию вручают и СМИ, которые способствовали продвижению идеалов спортивного благородства. Издательский дом «Комсомольская правда» несколько лет подряд проводил церемонию «Джентльмен года», поэтому приз можно считать вполне закономерным.

Фото: Teleprogramma.pro

Спортивный «Оскар» учредила Российская премьер-лига и букмекерская компания «Лига Ставок» — генеральный партнер чемпионата России по футболу в 2017 году. Его цель – стимулирование спортивного поведения на футбольных аренах мира.

В Будапеште вручили премию Liga Fair Play. Фото
В Будапеште вручили премию Liga Fair Play. Фото: Teleprogramma.pro

Отметим, что деятельность издателя «Телепрограммы» уже не раз отмечалась престижными наградами различного уровня. Владислав Гемст является лауреатом рейтинга «ТОП 1000 российских менеджеров» в 2015-2018 годах в разделе СМИ, лауреатом Рейтинга молодых медиаменеджеров в 2012-2014 годах, а также премии «Медиа-Менеджер России» в 2015 году и в 2019-м.

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«Комсомолка» получила престижную премию за церемонию «Джентльмен года»
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