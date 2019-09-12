Белый вспомнил, как тяжелая болезнь отца повлияла на их отношения

Комик Руслан Белый в последнем выпуске программы Ирины Шихман «А поговорить?» откровенно рассказал об отношениях с отцом, который скончался три года назад. Мужчина умер из-за тяжелой болезни – его погубила онкология.

В эфире шоу Белый отметил, что до последнего у него с отцом не было по-настоящему близких отношений. После того, как артист перебрался в Москву, то навещал родителей, которые жили в одном из поселков Воронежской области, лишь раз в год и далеко не всегда остался в родном доме хотя бы на ночь.

Но когда комик узнал, что отец серьезно болен, то понял, что нужно вести себя иначе. Сложившаяся ситуация сильно повлияла и на его отца. По словам гостя программы, они впервые за многие годы стали говорить друг другу теплые слова. К примеру, фраза «Я тебя люблю» звучала часто. Каждый раз во время общения отец и сын старались напомнить друг другу о своих чувствах.

Утрату Руслан Белый крайне тяжело переживал. Спустя три года на него время от времени накатывают воспоминания.

«У меня и депрессия была из-за этого. Конечно», — отметил Белый.