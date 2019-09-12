НОВОСТИ

Ханга рассказала, какое наследство ей оставил отец в Танзании

Ведущая удивилась, когда увидела содержимое огромного сундука.

Ханга рассказала, какое наследство ей оставил отец в Танзании
Ханга рассказала о наследстве отца/globallookpress.com

Ведущая Елена Ханга в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о наследстве, которое оставил ей в Танзании ее отец. Абдула Кассим Ханга был одно время премьер-министром Занзибара. Позже его репрессировали. Погиб он в тюрьме. Спустя много лет Ханга вернулась в Африку, где жил отец. Она нашла свою бабушку, которая была безумно рада увидеть внучку.

Елена Ханга. ото
Ханга рассказала о наследстве отца/globallookpress.com

«Бабушка заплакала и села на землю. Она сказала мне, что я богатая наследница. Я еще тогда удивилась. Я ведь прекрасно знала, что отец не оставил моей матери ни копейки. В итоге мы зашли в дом. Там стоял огромный сундук. Бабушка нашла огромный амбарный ключ и открыла замок. Если честно, я уже представляла, что там бриллианты, которые сейчас увижу, куплю себе квартиру в Москве», — заявила телеведущая.

Какого же было ее удивление, когда бабушка достала из сундука книги. Причем, советские. Там был «Капитал» Карла Маркса. Полное собрание сочинений Владимира Ленина. Бабушка сказала Ханге, что отец всегда считал эти книги очень ценными. Он завещал их любимой дочери.

Когда Ханга вернулась в Россию, то показала книги маме. Родительница сразу вспомнила, что много лет назад дарила эти книги мужу. «Вот такие у них были высокие отношения. Нам, конечно, не понять», — сказала Елена Ханга.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Абдула Кассим ХангаБорис КорчевниковЕлена ХангаПрограмма "Судьба человека"Танзания

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ханга рассказала, какое наследство ей оставил отец в Танзании
Интересно?
Поделись с друзьями: