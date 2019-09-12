Ханга рассказала, какое наследство ей оставил отец в Танзании

Ведущая Елена Ханга в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о наследстве, которое оставил ей в Танзании ее отец. Абдула Кассим Ханга был одно время премьер-министром Занзибара. Позже его репрессировали. Погиб он в тюрьме. Спустя много лет Ханга вернулась в Африку, где жил отец. Она нашла свою бабушку, которая была безумно рада увидеть внучку.

«Бабушка заплакала и села на землю. Она сказала мне, что я богатая наследница. Я еще тогда удивилась. Я ведь прекрасно знала, что отец не оставил моей матери ни копейки. В итоге мы зашли в дом. Там стоял огромный сундук. Бабушка нашла огромный амбарный ключ и открыла замок. Если честно, я уже представляла, что там бриллианты, которые сейчас увижу, куплю себе квартиру в Москве», — заявила телеведущая.

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Какого же было ее удивление, когда бабушка достала из сундука книги. Причем, советские. Там был «Капитал» Карла Маркса. Полное собрание сочинений Владимира Ленина. Бабушка сказала Ханге, что отец всегда считал эти книги очень ценными. Он завещал их любимой дочери.

Когда Ханга вернулась в Россию, то показала книги маме. Родительница сразу вспомнила, что много лет назад дарила эти книги мужу. «Вот такие у них были высокие отношения. Нам, конечно, не понять», — сказала Елена Ханга.