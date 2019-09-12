Принца Гарри обвинили в лицемерии

Младшего сына принца Чарльза Гарри обвинили в некоролевском поведении. Поводом для осуждения послужил небольшой инцидент, попавший в поле зрения британских журналистов. Гарри приехал на пятую годовщину спортивных игр для военных, которые были ранены в ходе боевых действий. Когда лимузин подъехал к постройке, в которой проводилось мероприятие, Гарри, несмотря на правила королевского этикета, без чужой помощи открыл дверь транспортного средства, вышел из него, а затем закрыл дверь обратно.

Как выяснилось позже, делать это на официальных мероприятиях членам королевской семьи категорически запрещено еще с тех пор, как в обиходе появились кареты. Простые британцы, впрочем, тоже подобного поступка принца не оценили – по информации Express, они обвинили мужчину в лицемерии, мол он «изображает близость к народу», имея за плечами недвижимость и большое состояние. Другие и вовсе заявили, что причиной происходящего стала Меган Маркл. Эксперты же отмечают, что отрицательное информационное поле вокруг пары стало следствием конфликта Гарри со старшим братом Уильямом.