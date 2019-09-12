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Владимиру Спивакову — 75 лет: друзья поздравили маэстро с юбилеем

Мацуев и Шагимуратова присылают поздравления с Байкала, «Виртуозы Москвы» - из филармонии.

Владимиру Спивакову — 75 лет: друзья поздравили маэстро с юбилеем
Владимир Спиваков. Фото: Instagram

Знаменитый дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков 12 сентября отмечает юбилей — ему исполнилось 75 лет. В этот день его поздравляют родные, друзья, ученики и все поклонники его таланта. Несмотря на то, что в силу возраста и занятости юбиляр не привык много времени проводить в Интернете, люди направляют ему поздравления в том числе с помощью социальных сетей.

Маэстро уже поздравили Яна Рудковская, Валентин Юдашкин, Марк Тишман, Анна Нетребко, Любовь Толкалина. Видеообращение к нему записала народная артистка России, народная артистка Республики Абхазия — Хибла Герзмава.

«Маэстро, дорогой мой, Владимир Теодорович! Я хочу поздравить вас с юбилеем, с красивой датой! Я желаю вам здоровья, желаю вам прекрасных любящих людей рядом и много-много счастья! Спасибо вам за то, что вы есть в моей жизни. Я очень благодарна небу, высшим силам, за то, что на моем пути когда-то появились вы, и это великое счастье», — сказала она.

На берегах Байкала записали свое поздравление Спивакову Народный артист России, пианист Денис Мацуев и заслуженная артистка России, народная артистка Республики Татарстан, сопрано Альбина Шагимуратова!

«Мы вас очень любим и очень скучаем. Мы знаем, что вы не любите слова «юбилей» и «день рождения», но мы не можем не сказать об этом всему миру, потому что вы наше достояние. И самое главное – вы наш друг, которого мы очень любим. Будьте здоровы, счастливы!»

Вадим Глузман и созданный Спиваковым оркестр «Виртуозы Москвы», которые сейчас готовятся к предстоящим концертам в Филармонии, тоже записали видео для именинника.

«Владимир Теодорович, мы вас все поздравляем с юбилеем, желаем вам еще много таких юбилеев в добром здравии и с колоссальной силой духа, которая у вас есть. И мы все ждем встречи», — говорится в поздравлении.

Именинника сегодня поздравят и многие российские телеканалы. В полночь на Первом канале можно будет увидеть документальный фильм «Владимир Спиваков. Жизнь на кончиках пальцев», а телеканал «Культура» в 17:40 покажет запись концерта Спивакова, «Виртуозов Москвы» и певицы Анны Аглатовой (сопрано).

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Тэги:

Альбина ШагимуратоваВладимир СпиваковДенис МацуевХибла Герзмава

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Владимиру Спивакову — 75 лет: друзья поздравили маэстро с юбилеем
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