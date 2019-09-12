Бондарчук помянула Аллу Вербер по еврейской традиции

Алла Вербер скончалась в Италии 6 августа. Скоропостижная смерть известной бизнес-леди стала полной неожиданностью для звездной тусовки, многочисленных друзей и коллег.

В числе тех, кто продолжает скорбеть по Вербер, оказалась Светлана Бондарчук, накануне опубликовавшая в Instagram совместное фото с фэшн-директором. Как напомнила светская львица, со дня ухода подруги из жизни прошло ровно тридцать дней. Помянуть покойную Светлана решила по древней еврейской традиции.

«Сегодня день памяти Аллы Константиновны, церемония азкара. Каждый год моя любимая Алла устраивала предновогодние ужины, готовила для нас вкусный стол, форшмак, пирожки, селедку под шубой, домашние соления… Как страшно осознавать, что в этом году этого уже не произойдет», – пишет Бондарчук.

Напомним, дедушку Аллы Вербер по матери, коллекционера антиквариата, звали Абрам Флейшер. Когда будущей бизнес-леди исполнилось 18 лет, дед с отцовской стороны прислал семье приглашение на выезд в Израиль. Но знаковым для нее городом стал Торонто, где она открыла свой первый модный бутик. Там же, в Канаде, долгие годы живет мать Вербер.

Церемония азкара в иудаизме – поминовение покойного, к которому спустя тридцать дней со дня смерти близкие приходят на могилу и читают молитвы.