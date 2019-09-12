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«Он умирал»: жена Мамонова рассказала о состоянии актера после операции

В настоящее время народный любимец находится в реанимации.

«Он умирал»: жена Мамонова рассказала о состоянии актера после операции
Петр Мамонов/ globallookpress.com

68-летний Петр Мамонов успешно прооперирован в Научно-практическом центре интервенционной кардиоангиологии, об этом Teleprogramma.pro эксклюзивно рассказала его супруга Ольга Мамонова.

Напомним, в конце августа рок-музыкант и актер перенес инфаркт. По словам Ольги Мамоновой, у ее мужа практически полностью были затромбированы три сосуда, из-за чего кровь перестала поступать к сердцу актера.  Врачи пришли к выводу о необходимости провести их реанимацию (тройное шунтирование).

Операция 12 сентября продолжалась полтора часа, ее провел выдающийся врач-кардиолог, руководитель Научно-практического центра, профессор Давид Иоселиани.

«Нам повезло очень сильно. Давид Георгиевич сказал, что настолько хорошо операции проходят нечасто, он остался очень доволен результатами. Слава Богу! Он ведь умирал практически, я всю Москву обегала, чтобы найти врача, который возьмется за такую сложную операцию. Мне советовали ехать в Германию, но у нас нет денег на Германию. А здесь сделали бесплатно по полису. Он бы умер точно, если бы не Давид Георгиевич», — рассказала Ольга Мамонова.

По ее словам, теперь она понимает, почему люди ездят в Израиль делать операции на сердце. Ведь в России специалистов уровня Иоселиани немного.

По окончании операции Мамонову пустили к супругу, он был в сознании, говорить не мог, однако на ее слова реагировал постукиванием по руке.

«Выглядит он сейчас лучше, чем дома на этой неделе. Розовый, как в лучшие времена! Это из-за того, что кровь пошла по венам», — объяснила Ольга Мамонова.

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«Он умирал»: жена Мамонова рассказала о состоянии актера после операции
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