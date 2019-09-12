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Ханга вспомнила, как Парфёнов уговорил ее сделать передачу «Про это»

Телеведущий специально ради этого приезжал в Нью-Йорк.

Ханга вспомнила, как Парфёнов уговорил ее сделать передачу «Про это»
Ханга прославилась благодаря программе "Про это"/globallookpress.com

Телеведущая Елена Ханга в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как ее коллега Леонид Парфенов убедил ее делать передачу «Про это». В программе впервые в стране обсуждались темы секса.

Елена Ханга. Фото
Ханга вспомнила, как вела программу «Про это»/globallookpress.com

Как отметила Ханга, ранее с Парфеновым они пересекались в программе «Взгляд». После она уехала в США, где училась в одном из американских университетов. Однажды ведущая газета страны «Нью-Йорк таймс» сделала с ней огромный материал, где в том числе обсуждались и сексуальные вопросы. Об этом узнали в России, поэтому и было решено пригласить Хангу на роль ведущей. Тем более она обладала очень колоритной внешностью.

Парфенов через какое-то время приехал в Нью-Йорк и сделал Ханге предложение о сотрудничестве. «Он сказал, что вчера было еще рано делать такую программу, а завтра будет уже поздно. Я какое-то время сопротивлялась. Мне было страшно, что подумает обо мне мама и соседки, но в итоге дала согласие», — заявила телеведущая.

Ханга вспомнила, что ее программа пришлась по душе далеко не всем. Особенно против были многие российские бабушки. Они даже писали письма в государственную Думу. Кроме того, Елене Ханге приходилось выслушивать исповеди от таксистов. Многие из них рассказывали ей о своих сексуальных проблемах и просили совета.

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Тэги:

Борис КорчевниковЕлена ХангаЛеонид ПарфёновПрограмма "Про это"Программа "Судьба человека"

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Ханга вспомнила, как Парфёнов уговорил ее сделать передачу «Про это»
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