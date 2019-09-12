Алибасов предложил журналистам попробовать средство «Крот»

Продюсер протянул собравшимся вокруг него около здания суда корреспондентам «вполне пищевую бутылку» и предложил попить из нее.

Отравившийся продуктами бытовой химии Бари Алибасов предложил журналистам отхлебнуть «Крота». Сегодня музыкант пришел к зданию суда, чтобы прояснить детали судебного процесса против производителя жидкости. По дороге внутрь его поймали сразу несколько журналистов. Одной из присутствующих там девушек Алибасов предложил отхлебнуть жидкости из его бутылки. На вопрос корреспондента, полная ли еще емкость, продюсер ответил: «Хочешь попробовать?».

Чуть позже пострадавший признался, что перепутал бутылки, потому что никогда емкость из-под «Крота» не видел. В тот день он посчитал, что на столе стоит лимонад. Он отметил, что в тот момент его не смутило даже название.

Сейчас продюсер требует с виновников случившегося 100 миллионов рублей. Заседание состоится 2 октября в 16:20, уточняет ТАСС.