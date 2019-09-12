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Скончался брат Вики Цыгановой, который жил в Хабаровске

По словам певицы, она провела с Павлом все детство.

Скончался брат Вики Цыгановой, который жил в Хабаровске
Цыганова потеряла брата из Хабаровска/globallookpress.com

Певица Вика Цыганова сообщила в Instagram, что потеряла любимого брата Павла. По словам яркой исполнительницы, все время, когда она находилась на своей родине в Хабаровске, ее поддерживали родственники. В том числе и любимый брат Павел.

«Уезжая из Хабаровска, я получила трагическое сообщение, что ушёл из жизни мой брат Павлик… Мы провели с ним всё детство… Он был очень хороший, светлый человек, сегодня его провожают в последний путь. Хочу сказать вам, друзья, берегите друг друга, берегите свои семьи, берегите близких. Царствие тебе, мой любимый брат Паша», — отметила певица.

Вика Цыганова с 1990 года замужем за своим продюсером Вадимом Цыгановым. У семьи нет детей. В восьмидесятых годах прошлого века исполнительница угодила в страшную аварию. После этого врачи сказали ей, что детей у нее, скорее всего, не будет. Так в итоге и случилось.

В девяностых годах во время чеченских кампаний Вика Цыганова часто ездила вместе с мужем в горячие точки и записывала песни с простыми солдатами. За это ее просто обожают военные.

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Вадим ЦыгановВика ЦыгановаХабаровскЧечня

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Скончался брат Вики Цыгановой, который жил в Хабаровске
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