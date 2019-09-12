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У игрока сборной России Ари украли часы на 23 миллиона рублей

Злоумышленника удалось задержать, но он успел продать часть награбленного.

У игрока сборной России Ари украли часы на 23 миллиона рублей
Ари (Ariclenes da Silva Ferreira). Фото: globallookpress

В Краснодаре несколько дней велись поиски злоумышленника, ограбившего квартиру известного футболиста – форварда сборной России Ари. Спортсмен обратился к правоохранителям с заявлением о том, что у него выкрали 12 пар наручных часов.

Общую стоимость имущества бразилец оценил в 23 миллиона рублей. Полиция по факту случившегося открыла уголовное дело. После выяснения обстоятельств случившегося у вероятных очевидцев и просмотра записей систем видеонаблюдения было установлено, на каком авто передвигался грабитель.

Как выяснилось, домой к Ари проник местный житель, у которого уже была судимость. Мужчину задержали, в содеянном он сознался и остается под арестом.

Что касается дорогостоящих часов, подозреваемый попытался спрятать их в заброшенной постройке, расположенной вблизи его дома. Коллекцию нашли и вернули владельцу, но несколько пар злоумышленник все-таки успел продать, сообщает сайт МВД РФ.

Бразильское гражданство Ари сменил на российское в прошлом году. Всего за нашу страну он играет девять лет, последние из которых выходит на матчи в качестве нападающего «Краснодара». На новой родине у футболиста уже есть жена Наталья и трое детей, двое из которых родились у нападающего в предыдущих отношениях.

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У игрока сборной России Ари украли часы на 23 миллиона рублей
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