В московском метро запустят поезд имени Олега Табакова

В ночь с 12 на 13 сентября на презентацию транспортного средства приедут актеры театра и кино.

В московском метро в ночь с 12 на 13 сентября запустят поезд, названный в честь скончавшегося в прошлом году Олега Табакова. Вагоны транспортного средства будут оформлены фотографиями руководителя Московского театра и иллюстрациями его творческих работ. Планируется, что на торжественное открытие прибудут звезды театра и кино, а также министр культуры Владимир Мединский. Стартовать поезд будет со станции «Сухаревская». Уже 13 сентября на именном составе смогут ездить москвичи. Поезд будет курсировать по Калужко-Рижской линии метро.

Чуть позже, 15 сентября, в МХТ имени Чехова также состоится фестиваль памяти мэтра. Организуют его ученики Табакова. В тот день на сцене можно будет увидеть супругу Олега Павловича Марину Зудину, Владимира Машкова, Сергея Безрукова, Ирину Апексимову и других, отмечает vm.ru.