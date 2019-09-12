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В Америке умер кумир Курта Кобейна — музыкант Дэниел Джонстон

Мужчина скончался от сердечного приступа в возрасте 58 лет.

В Америке умер кумир Курта Кобейна — музыкант Дэниел Джонстон
Дэниел Джонстон в молодости. Фото: стоп-кадр из видео YouTube/Daniel Johnston

Вечером 10 сентября в американском городе Остин (штат Техас) умер известный на западе музыкант Дэниел Джонстон. Артисту было 58 лет. Как пишет местное издание Austin Chronicl, предполагаемая причина смерти — сердечный приступ. В последнее время певец часто падал и попадал в больницу.

У Джонстона за музыкальную карьеру было выпущено 17 полноформатных альбомов. И еще, как минимум, три пластинки остались без релиза. Известно, что на его песни делал каверы Том Уэйтс, а легенда рока Курт Кобейн считал их превосходными. При этом музыкант страдал от шизофрении и маниакальной депрессии, о чем в 2005 году был снят документальный фильм «Дьявол и Дэниел Джонстон».

Издание пишет, что хоть артист, хоть и не стал рок-звездой, но в музыкальном мире, однозначно, остался легендой.

А вы когда-нибудь слышали песни этого исполнителя?

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В Америке умер кумир Курта Кобейна — музыкант Дэниел Джонстон
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