В Америке умер кумир Курта Кобейна — музыкант Дэниел Джонстон

Вечером 10 сентября в американском городе Остин (штат Техас) умер известный на западе музыкант Дэниел Джонстон. Артисту было 58 лет. Как пишет местное издание Austin Chronicl, предполагаемая причина смерти — сердечный приступ. В последнее время певец часто падал и попадал в больницу.

У Джонстона за музыкальную карьеру было выпущено 17 полноформатных альбомов. И еще, как минимум, три пластинки остались без релиза. Известно, что на его песни делал каверы Том Уэйтс, а легенда рока Курт Кобейн считал их превосходными. При этом музыкант страдал от шизофрении и маниакальной депрессии, о чем в 2005 году был снят документальный фильм «Дьявол и Дэниел Джонстон».

Издание пишет, что хоть артист, хоть и не стал рок-звездой, но в музыкальном мире, однозначно, остался легендой.

А вы когда-нибудь слышали песни этого исполнителя?