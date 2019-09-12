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Алибасов приехал в суд для разбирательств с производителем «Крота»

Продюсер заявил, что намерен заставить компанию-производителя изменить дизайн бутылки.

Алибасов приехал в суд для разбирательств с производителем «Крота»
Фото: https://www.instagram.com/p/BwMTk55Af4q/

Отравившийся «Кротом» в мае 2019 года продюсер Бари Алибасов прибыл в Пресненский суд Москвы, чтобы выиграть дело против производителя химикатов. Журналистам он рассказал, что несмотря на то, что с момента случившегося прошло всего 4 месяца, он по-прежнему плохо себя чувствует: его беспокоит «пожар» в желудке.

«Чтоб не горел, выпил 20 граммов водки. Думал, перестанет. Нет, не перестал. Трудно пищу принимать. Не работает пищевод», — поведал он о своем состоянии.

Отвечая на вопрос о прогнозах, Алибасов отметил, что врачи не могут с уверенностью сказать, когда его организм окончательно придет в норму. Не исключено, что на восстановление продюсеру потребуется еще не меньше полугода. Сам истец акцентирует внимание, что его цель – благая, ведь судиться он приехал, чтобы не отравились другие.

«Я пришел сюда, чтобы вы не выпили из этой бутылки. Люди должны отвечать за свои действия, особенно если это производители пищевой продукции. Ребенок сто процентов может это выпить», — резюмировал он.

Агентство «Москва» отмечает, что первое заседание по делу состоится 2 октября. Помимо производителя крота Алибасов требует наказать «Ашан» и «Ингосстрах».

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АшанБари АлибасовКрототравлениесудупаковка

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Алибасов приехал в суд для разбирательств с производителем «Крота»
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