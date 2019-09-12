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Максим Галкин высказался о строительстве еще одного замка

Телеведущий помог своим детям в возведении песочной конструкции на отдыхе в Юрмале.

Максим Галкин высказался о строительстве еще одного замка
Галкин построил на отдыхе второй замок/globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram поделился забавной видеозаписью, которая была сделана минувшим летом в латвийской Юрмале. Как известно, юморист вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми отдыхал на Рижском взморье в течение нескольких месяцев.

Лиза Галкина. Фото
Галкин помог детям построить замок/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как Гарри и Лиза Галкины находятся на берегу рижского залива. Она строят замок. «Папа, сейчас Лиза принесет воду. У нас просто закончилась вода. Это будет замок», — говорит Гарри Галкин.

На это его отец заявляет: «Короче, я опять занят строительством. Один замок построил. Теперь строю второй на берегу моря. Молодцы, помощнички вы мои», — произносит довольный Максим Галкин.

Напомним, что несколько лет назад телеведущий завершил строительство замка в деревне Грязь, где он проживает вместе со своей семьей. Не так давно некоторые соседи высказывали возмущение, что замок очень высокий. Якобы он закрывает своей тенью их приусадебные участки. Из-за этого жители деревни теряют часть урожая.

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Тэги:

Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим ГалкинЮрмала

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Максим Галкин высказался о строительстве еще одного замка
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