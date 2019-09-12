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Представитель Казановой опроверг слухи о планах певицы покинуть Россию

Как объяснил Тимур Хацаев, певица хочет какое-то время жить на две страны, чтобы проводить время с семьей мужа в Италии.

Представитель Казановой опроверг слухи о планах певицы покинуть Россию
Сати Казанова/фото:globallookpress.com

Выпускница первой «Фабрики звезд» Сати Казанова не собирается уезжать из России. Об этом порталу Тeleprogramma.pro сообщил ее концертный директор Тимур Хацаев. Он пояснил, что артистка просто хочет какое-то время пожить на две страны.

«Гражданство она менять не будет. Она будет жить в России и гражданство у нее российское», — подчеркнул представитель Казановой.

По его словам, певица хочет проводить примерно равное количество времени и в России, и в Италии. Но работать, давать концерты и записывать новые песни Каханова по-прежнему будет на родине. А вот в Италию Сати будет ездить к супругу и его родственникам. 

Напомним, она замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо, который родился недалеко от Турина. 

«В Италии она будет наслаждаться жизнью и приятно проводить время в кругу семьи — с мужем и его родителями», — ответил Хацаев.

Он пояснил, что Казанова — девушка кавказская, а на Кавказе женщина с уважением и почтением относится к семье мужа. При этом жизнь на две страны никак не отразится на работе артистки, ведь сегодня можно без проблем быстро добраться из одной точки в другую, особенно в пределах Европы. 

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Тэги:

брак и семьягражданствоИталияСати КазановаСтефано Тиоццо

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Представитель Казановой опроверг слухи о планах певицы покинуть Россию
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