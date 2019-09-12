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Власти Самары отказали Билану во втором концерте в сентябре

В администрации города представителям артиста пояснили, что в городе достаточно насыщенная культурная программа.

Власти Самары отказали Билану во втором концерте в сентябре
Фото: https://www.instagram.com/p/B2OvVJaCXGZ/

Власти Самары, где несколько дней назад Дима Билан выступал в нетрезвом состоянии, попросили артиста перенести свое второе выступление. После казуса представители исполнителя связались с организаторами мероприятий и предложили им загладить вину за случившееся следующим концертом. Для него выбрали новую дату – 28 сентября. Однако чуть позже выяснилось, что у города достаточно насыщенная культурная программа, поэтому реабилитироваться в ближайшее время исполнитель не сможет. В качестве свободного дня исполнителю предложили 8 марта 2020 года, но ни утвердительного, ни отрицательного ответа сам артист пока не дал, уточняет Telegram-канал «Подъем».

Сами самарцы, впрочем, просят Билана больше не приезжать. Они отмечают, что до сих пор переживают негативные впечатления из-за Дня города. Некоторые и вовсе требуют вернуть им деньги за сольный концерт, который должен был состояться 20 октября. «Для всей Самары был шок то, что мы увидели. В таком состоянии нельзя выходить на сцену. Ошибки нужно исправлять и признавать, но второй раз все же приезжать не стоит», — пишут люди.

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второй концертДень городаДима БиланконцертотказСамара

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Власти Самары отказали Билану во втором концерте в сентябре
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