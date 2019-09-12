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«Всю жизнь я мучаюсь»: Пугачева пожаловалась на проблемы с ногами

Примадонна призналась, что долгое время носила обувь мамы, которая была ей мала.

«Всю жизнь я мучаюсь»: Пугачева пожаловалась на проблемы с ногами
Пугачева в юности испортила себе ноги неудобной обувью/globallookpress.com

Певица Алла Пугачева в документальном фильме об истории моды, созданном популярным обувным брендом, пожаловалась на проблемы с ногами. По словам Примадонны, ноги у нее уже очень много лет болят.

Алла Пугачева. Фото
У Пугачевой сильно болят ноги/globallookpress.com

Как отметила яркая исполнительница, она очень сожалеет, что не сохранила на память туфли своей мамы. Именно ими, как она заявила, много лет назад она и испортила ноги. Дело в том, что Примадонна носила в те годы 36-й размер обуви, а ее мама 34-й. При этом Пугачева каким-то образом умудрялась обувь все-таки надевать на свою ногу.

Любопытно, что в документальном фильме про историю моды своими воспоминаниями поделились и некоторые другие известные российские персоны. В частности, в картине есть комментарии Эвелины Хромченко, Алены Долецкой и Алены Ахмадуллиной, сообщает портал woman.ru.

Добавим, что некоторые поклонники Примадонны считают, что именно из-за проблем с ногами она и не смогла самостоятельно дойти до поезда, который должен был отвезти ее с Рижского вокзала в Ригу минувшим летом. Тогда случился громкий скандал. Некоторые россияне обвинили звезду в барских замашках. Со своей стороны, звезды шоу-бизнеса встали на ее защиту, заявив, что Примадонна заслужила к себе такое бережное отношение.

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Тэги:

Алена АхмадуллинаАлена ДолецкаяАлла ПугачеваРижский вокзалЭвелина Хромченко

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«Всю жизнь я мучаюсь»: Пугачева пожаловалась на проблемы с ногами
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