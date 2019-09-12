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Итальянская оперная певица стала носить бороду

Новая работа Чечилии Бартоли посвящена известному певцу-кастрату.

Итальянская оперная певица стала носить бороду
Оперная певица Чечилия Бартоли/ фото: facebook.com/bartolicecilia/

Итальянская оперная дива Чечилия Бартоли опубликовала в сети обложку своего нового альбома и ввергла в шок своих поклонников. Дело в том, что на фото для нового диска у Чечилии усы и борода. 

Обложка альбома «Farinelli»
Обложка альбома «Farinelli» Чечилии Бартоли/фото: https://twitter.com/BartoliOfficial

Такой образ певица выбрала неспроста. Ее новая работа посвящена самому известному итальянскому певцу-кастрату  Фаринелли. 

«Чечилия рада объявить о своем новом альбоме «Farinelli», который выйдет 8 ноября 2019 года. Этот альбом — ее личная дань жизни и карьере самого известного оперного певца восемнадцатого века», — говорится в заявлении пресс-службы Бартоли.

Поклонники сразу же сравнили этот образ с Кончитой Вруст и признались, что не могут дождаться выхода этого альбома.  Кстати, в образе бородатого Фаринелли Бартоли появляется и на сцене, исполняя новые композиции.  Отметим, что в жизни  Чечилия красивая и обаятельная женщина, которая замечательно выглядит в свои 53 года. 

Напомним, Карло Броски (так на самом деле звали Фаринелли)  родился в 1782 году. Голос Фаринелли, охватывал всего три с половиной октавы и не был безупречен по тембр. Однако он  обладал невероятной гибкостью и техничностью, и позволял певцу исполнять как сопрановые, так и контральтовые партии. Фаринелли оскопил его собственный старший  брат. Он боялся, что в подростковом возрасте из-за мутации чудесный голос Карло — их единственный источник пропитания, — исчезнет.  Французский режиссер Жерар Корбьо в 1994 году  снял фильм «Фаринелли-кастрат», рассказывающий историю жизни великого певца.

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Итальянская оперная певица стала носить бороду
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