Итальянская оперная певица стала носить бороду

Итальянская оперная дива Чечилия Бартоли опубликовала в сети обложку своего нового альбома и ввергла в шок своих поклонников. Дело в том, что на фото для нового диска у Чечилии усы и борода.

Такой образ певица выбрала неспроста. Ее новая работа посвящена самому известному итальянскому певцу-кастрату Фаринелли.

«Чечилия рада объявить о своем новом альбоме «Farinelli», который выйдет 8 ноября 2019 года. Этот альбом — ее личная дань жизни и карьере самого известного оперного певца восемнадцатого века», — говорится в заявлении пресс-службы Бартоли.

Поклонники сразу же сравнили этот образ с Кончитой Вруст и признались, что не могут дождаться выхода этого альбома. Кстати, в образе бородатого Фаринелли Бартоли появляется и на сцене, исполняя новые композиции. Отметим, что в жизни Чечилия красивая и обаятельная женщина, которая замечательно выглядит в свои 53 года.

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Напомним, Карло Броски (так на самом деле звали Фаринелли) родился в 1782 году. Голос Фаринелли, охватывал всего три с половиной октавы и не был безупречен по тембр. Однако он обладал невероятной гибкостью и техничностью, и позволял певцу исполнять как сопрановые, так и контральтовые партии. Фаринелли оскопил его собственный старший брат. Он боялся, что в подростковом возрасте из-за мутации чудесный голос Карло — их единственный источник пропитания, — исчезнет. Французский режиссер Жерар Корбьо в 1994 году снял фильм «Фаринелли-кастрат», рассказывающий историю жизни великого певца.