Артем Шейнин рассказал, сколько раз в год выпивает

Популярный ведущий Первого канала Артем Шейнин стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии ведущая решила разузнать, как часто он выпивает. Всем памятен скандальный ролик, когда во время новогодней вечеринки Шейнин ходил в майке с нецензурными выражениями и держал в руках спиртное. Тогда, напомним, ведущий говорил, что просто выпил на вечеринке, как делают в канун Нового года большинство россиян.

Как сказал ведущий, у него очень напряжённый рабочий график, поэтому слухи о его алкоголизме крайне преувеличены. В год он позволяет себе спиртное не чаще четырех раз. Причем каждый раз на это есть очень серьезные поводы.

«Пью 15 февраля. Это вывод советских войск из Афганистана. Так как сам был на этой войне. Конечно, 2 августа — в День ВДВ. Также в Новый год могу себе позволить спиртное. Ну и порой по очень грустным поводам, когда кто-то из друзей уходит, к сожалению, из жизни», — заявил телеведущий.

Он вспомнил, что люди порой начинают судить и оценивать человека по какому-то одному действию. Тот ролик, как он сказал, разместил кто-то из незнакомых ему людей, который оказался на корпоративе. При этом Довлатова поинтересовалась, был ли у Шейнина серьезный разговор с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. «Эрнст – психологически здоровый человек, поэтому никаких разговоров у меня с ним на эту тему не было», — заметил Шейнин.