Заворотнюк на фоне слухов о раке готова выступать на корпоративах

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, лечится от онкологического заболевания, готова выступать на корпоративах за 800 тысяч рублей в качестве ведущей. Об этом сообщил ее директор Стас Христов. «Райдер у нас обычный. Ничем не удивим», — заявил он.

Между тем сейчас друзья Анастасии Заворотнюк, которые узнали о ее страшной болезни, активно предлагают ей финансовую помощь. Впрочем, от нее она пока отказывается. Актриса заявляет знакомым, что денег ей вполне хватает. У Заворотнюк достаточно обеспеченный супруг. Фигурист Петр Чернышев только за выход на лед получает 300 тысяч рублей. Если выступление проходит за границей, то сумма увеличивается более чем в два раза. Напомним, что фигурист выступает в шоу Татьяны Навки.

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Кстати, в ближайшее время Анастасия Заворотнюк даст телевизионное интервью. Она расскажет всей стране подробности ее жизни в последнее время. Сейчас, как уверяет ее директор, идет выбор канала, на котором она поведает стране о своем состоянии здоровья. Причем денег звезда брать с руководства одного из каналов не собирается. Она уже заявила, что не хочет устраивать аукцион, сообщает «СтарХит».

Добавим, что Анастасию Заворотнюк стали все чаще замечать в последнее время на могиле ее отца и брата. Родственники ушли из жизни друг за другом несколько лет назад. С чем это связано, можно только догадываться.