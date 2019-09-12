Актер Марк Горонок рассказал о своем самочувствии после ДТП

Он получил серьезные травмы и перенес уже две операции.

Знакомый многим российским зрителям актер Марк Горонок, пострадавший в аварии 30 августа, после перенесенных операций чувствует себя нормально и считает, что уже к концу сентября сможет вернуться к работе.

По словам Горонка, ДТП случилось в пригороде Санкт-Петербурга. В автомобиле, в котором они ехали вместе с матерью, на перекрестке врезалась «Волга». Актера, потерявшего сознание, и его родительницу доставили в больницу, там у Марка диагностировали двойной перелом руки, ушиб головы и ребер.

5 сентября в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе ему сделали одну операцию, 11 сентября — вторую.

больше по теме В Сети появилось видео аварии, в которой чуть не погиб актер Марк Горонок Авария произошла в пригороде Санкт-Петербурга.

По словам артиста, виновником аварии был лихач, управлявший «Волгой». Марк в тот злополучный день пересекал перекресток на разрешающий сигнал светофора.