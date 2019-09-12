Александр Васильев сравнил Сергея Лазарева с гномом-коротконожкой

Александр Васильев раскритиковал образы звезд на «Новой волне». Как сказал историк моды, он не может быть доволен нарядами на конкурсе. Многие из звезд его откровенно разочаровали. Особенно досталось от эксперта музыканту Сергею Лазареву. Как он отметил, сочетание темных обтягивающих брюк с низким седалищным швом вкупе с белыми кроссовками сделали из стройного артиста гнома-коротконожку.

Примерно та же проблема и у другого звездного исполнителя Димы Билана. Васильев считает, что покрой брюк с низкой проймой никому не идет. «Зачем так укорачивать ноги? Да, мода такая. Но не обязательно же ей следовать! Светлые брюки смотрятся выигрышно. Дима настолько строен, что ему не нужно зрительно себя худить», — заявил расстроенный историк моды.

Досталось от эксперта и девушкам, которые, как считает Васильев, тоже предстали не в лучших нарядах. К примеру, певице Наталье Подольской «прилетело» за то, что она надела на летнюю обувь гольфики. Он считает, что это «удел пенсионерок». Синее платье в пол Юлии Савичевой показалось эксперту немодным. Как он считает, в таких нарядах ходили во времена певицы Валентины Толкуновой.

А вот Нюше досталось за то, что на голове у нее появилась непонятная копна накладных волос. Он считает, что такая прическа слишком объемная и массивная. Без нее молодая мама выглядела бы куда симпатичнее, сообщает портал «7 дней».