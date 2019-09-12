«Умница»: Жидков отреагировал на активные занятия спортом Арнтгольц

Актер Иван Жидков отреагировал на публикацию в Instagram своей бывшей супруги, актрисы Татьяны Арнтгольц. Звезда разместила снимок из спортзала. Видно, что она находится на тренировке. «Съемки спорту не помеха», — заявила популярная актриса. На это ее бывший супруг Иван Жидков написал: «Умница». Судя по всему, он внимательно следит за успехами бывшей жены.

Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц были вместе на протяжении пяти лет. Она поженились в 2008 году. От этого брака на свет появилась их совместная дочь Маша. Кстати, через несколько дней ребенок будет отмечать первый серьезный юбилей. 15 сентября Марии исполнится десять лет. Ее родители расстались в 2013 году.

Иван Жидков после этого стал встречаться с моделью Лилией Соловьевой. Почти два года назад у пары родился сын Степан. Впрочем, и в этих отношениях актер не нашел счастья. С моделью он чуть больше года назад расстался.

Интересно, что не так давно Иван Жидков размышлял о том, что больше всего на свете он любит своих детей. Актер не стал рассказывать, с кем он сейчас живет, однако намекнул, что надеется обрести настоящее счастье в новых отношениях.