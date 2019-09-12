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Заворотнюк стала частым гостем на могиле отца и брата

Родные люди ушли из жизни один за другим несколько лет назад.

Заворотнюк стала частым гостем на могиле отца и брата
Заворотнюк часто приезжает на могилы родственников/globallookpress.com

Актриса Анастасия Заворотнюк стала часто приезжать на могилу к отцу и брату. Они похоронены всего в трех километрах от коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве. Об этом рассказали соседи «прекрасной няни».

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк часто приезжает на могилы родственников/globallookpress.com

Отметим, что родные люди ушли из жизни несколько лет назад друг за другом. Актриса очень тяжело перенесла эту потерю. Ранее Заворотнюк говорила, что мечтает о том, чтобы ее отец-режиссер пожил в просторном особняке, куда она перебралась вместе с мужем, фигуристом Петром Чернышевым, и детьми. К сожалению, любимый отец ушел из жизни раньше.

Кстати, элитный коттеджный поселок облюбовали многие знаменитости. Здесь расположены особняки Леонида Агутина и Анжелики Варум, Льва Лещенко, Наташи Королевой и многих других.

Недалеко от коттеджей есть ярмарка. Именно здесь отовариваются многие звезды. В том числе и Заворотнюк, которая, по слухам, лечится от онкологического заболевания. К примеру, продавец сухофруктов уверяет, что за покупками к нему приезжает сама актриса. Он рассказал, что два дня назад она была на красном «Порше». Взяла у него чернослив, курагу и изюм. Сам он не верит, что Заворотнюк сильно болеет, сообщает «Комсомольская правда».

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Анастасия ЗаворотнюкАнделика ВарумЛев ЛещенкоНаташа КоролеваПетр Чернышев

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Заворотнюк стала частым гостем на могиле отца и брата
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