Заворотнюк стала частым гостем на могиле отца и брата

Родные люди ушли из жизни один за другим несколько лет назад.

Актриса Анастасия Заворотнюк стала часто приезжать на могилу к отцу и брату. Они похоронены всего в трех километрах от коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве. Об этом рассказали соседи «прекрасной няни».

Отметим, что родные люди ушли из жизни несколько лет назад друг за другом. Актриса очень тяжело перенесла эту потерю. Ранее Заворотнюк говорила, что мечтает о том, чтобы ее отец-режиссер пожил в просторном особняке, куда она перебралась вместе с мужем, фигуристом Петром Чернышевым, и детьми. К сожалению, любимый отец ушел из жизни раньше.

Кстати, элитный коттеджный поселок облюбовали многие знаменитости. Здесь расположены особняки Леонида Агутина и Анжелики Варум, Льва Лещенко, Наташи Королевой и многих других.

Недалеко от коттеджей есть ярмарка. Именно здесь отовариваются многие звезды. В том числе и Заворотнюк, которая, по слухам, лечится от онкологического заболевания. К примеру, продавец сухофруктов уверяет, что за покупками к нему приезжает сама актриса. Он рассказал, что два дня назад она была на красном «Порше». Взяла у него чернослив, курагу и изюм. Сам он не верит, что Заворотнюк сильно болеет, сообщает «Комсомольская правда».