Друзья снова безуспешно попытались накормить Анастасию Волочкову

Анастасия Волочкова продолжает сидеть на своей экстремальной диете, которую явно не одобрили бы врачи. Балерина не просто мало ест, она не ест, по крайней мере, по ее рассказам, практически ничего.

В своей новой публикации в социальной сети Instagram звезда в очередной раз рассказала о безуспешной попытке друзей накормить ее.

«Прекрасный уютный домашний вечер в кругу замечательных людей. Меня пытаются покормить. Я сегодня еще ничего не поела. Красиво. Мои листья на столе!» — описывает артистка фотографию, опубликованную в ее ленте по этому поводу.

На столе со множеством закусок и овощной нарезки есть зелень, которой, видимо, и отдает предпочтение артистка.

Напомним, хорошая физическая форма крайне важна для до сих пор выступающей балерины. Она запустила свое шоу, которое довольно успешно проходит в городах России, и много тренируется, чтобы сохранить стройность. Недавно Анастасия показала своим фанатам в Сети целое дефиле на беговой дорожке в пуантах.