«Помолимся за него»: Петру Мамонову сделают сложную операцию

Уже сегодня, 12 сентября, в одной из московских клиник известному актеру и музыканту Петру Мамонову должны провести вторую сложную операцию на сердце. Об этом сообщается на личной странице артиста в Facebook.
«Давайте помолимся за него», — говорится в публикации.
Петр Мамонов был госпитализирован с обширным инфарктом еще 24 августа. Спустя пару дней он был прооперирован впервые. Согласно плану лечения спустя некоторое время должна была состояться вторая операция, которую артист должен был дожидаться в стационаре.
Однако, как сообщал портал Teleprogramma.pro 2 сентября, создателя группы «Звуки Му» отпустили из больницы домой под расписку. Все это время за ним присматривала супруга.