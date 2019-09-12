«Помолимся за него»: Петру Мамонову сделают сложную операцию

Она назначена уже на 12 сентября.

Уже сегодня, 12 сентября, в одной из московских клиник известному актеру и музыканту Петру Мамонову должны провести вторую сложную операцию на сердце. Об этом сообщается на личной странице артиста в Facebook.

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«Давайте помолимся за него», — говорится в публикации.

Петр Мамонов был госпитализирован с обширным инфарктом еще 24 августа. Спустя пару дней он был прооперирован впервые. Согласно плану лечения спустя некоторое время должна была состояться вторая операция, которую артист должен был дожидаться в стационаре.

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Однако, как сообщал портал Teleprogramma.pro 2 сентября, создателя группы «Звуки Му» отпустили из больницы домой под расписку. Все это время за ним присматривала супруга.