Певица Валерия пропустит свадьбу Собчак и Богомолова

А Полину Гагарину и вовсе не приглашали на торжество.

В ближайшую пятницу, 13 сентября, состоится, пожалуй, главное светское событие года – свадьба видеоблогера и журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Число гостей торжества составляет примерно 300 человек, среди которых много известных имен и фамилий. Есть среди приглашенных и певица Валерия.

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Однако, после концерта памяти Иосифа Кобзона, участницей которого стала артистка, супруга Иосифа Пригожина призналась, что попасть на свадьбу у нее не получится – как раз в это время она будет заграницей. А вот Полина Гагарина призналась, что ее и вовсе не пригласили на свадьбу светской львицы и театрального деятеля.

больше по теме Алсу напомнила поклонникам о дне рождения Кобзона 11 сентября народному артисту исполнилось бы 82 года.

Напомним, большой концерт памяти знаменитого певца Иосифа Давыдовича Кобзона в Кремле, организованный при поддержке семьи артиста, был посвящен дню рождения суперзвезды советской эстрады. 11 сентября ему исполнилось бы 82 года.