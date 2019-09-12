Алена Водонаева забросила пилон после операции на груди

Алена Водонаева три года назад воплотила в жизнь давнюю мечту — уменьшить грудь. Одаренная от природы пышными формами, девушка пожаловалась, что с бюстом пятого размера возникает много неудобств, в том числе и ненужное внимание со стороны мужчин.

Телеведущая перенесла операцию и получила в итоге грудь на два размера меньше. Недавно она призналась в сториз в Instagram, что с тех пор забросила занятия танцами на шесте (пилоне).

« После операции на грудь я пилон от страха забросила. Может, вернуться?» — спросила Водонаева у подписчиков.

Напомним, под нож телезвезда легла в ноябре 2016 года, а уже в начале декабря она вовсю выкладывала снимки обновленного бюста. По ее словам, операция длилась три часа и стоила около миллиона рублей. Домой Водонаеву выписали из клиники уже на следующий день.

Недавно Алена Водонаева развелась со вторым мужем — исполнителем, выступающим под псевдонимом Zeskullz. Звезда заметила, что они с Алексеем остались хорошими друзьями. Главным мужчиной в своей жизни Алена называет сына Богдана, которого родила в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Мальчику сейчас 9 лет.