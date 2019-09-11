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В «Доме-2» рассказали, на каких условиях возьмут Андрея Григорьева-Апполонова

Редакторов артист должен заинтересовать своей историей.

В «Доме-2» рассказали, на каких условиях возьмут Андрея Григорьева-Апполонова
АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ-АПОЛЛОНОВ / ФОТО: GLOBALLOOK

Представители «Дома-2», как известно, гоняются за звездными участниками для своего долгоиграющего проекта. И если уж попался подходящий герой, его могут взять безо всяких кастингов. Но вот с Андреем Григорьевым-Апполоновым, который, вероятно, на эмоциях заявил, что готов стать участником проекта, история может выйти другая.

На вопрос журналиста «Собеседника» возьмут ли они бывшего «Иванушку», девушка-редактор заколебалась, мол, неизвестно, надо узнать его историю, спросить, что он будет делать на проекте.

«Мы бы его взяли только в случае, если бы он действительно оказался очень интересным человеком», — отметила редактор.

Напомним, у солиста группы «Иванушки International» наступила черная полоса в личной жизни. После одиннадцати лет брака и шесть лет отношений перед этим он развелся с супругой. После того, как его начали атаковать журналисты, звезда и заявил, что готов пойти на бесконечную «телестройку».

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В «Доме-2» рассказали, на каких условиях возьмут Андрея Григорьева-Апполонова
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