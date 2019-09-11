Олешко появился на концерте в подаренном Кобзоном пиджаке

Актер и телеведущий Александр Олешко пришел на концерт памяти Иосифа Кобзона в пиджаке, подаренном ему самим мэтром. Он рассказал, что неоднократно работал на выступлениях великого певца в качестве конферансье и много гастролировал с ним.

Олешко отметил, что Кобзону можно было позвонить в любое время дня и ночи и получить ответ или помощь.

«Жаль, что такому талантливому человеку не дается дополнительно лет 10-20 жизни. Потому что благодаря таким вот людям на сцене многие люди в зрительном зале продлевают себе жизнь», — с грустью сказал актер.

Он выразил благодарность Кобзону за его творчество, песни, за добрые слова, которые он говорил, за подарки и, в частности, за пиджак, в котором ведущий пришел в этот вечер на концерт. По словам Александра, в его детстве Иосиф Давыдович ассоциировался у него со всеми артистами сразу. Поэтому когда он, совсем маленьким, выступал перед родителями, представлялся как Саша Кобзон.

«Я рассказал эту историю Иосифу Давыдовичу, когда мы познакомились, и он стал с тех пор за кулисами называть меня «сынок», и даже сцене… », — поделился воспоминаниями Александр Олешко.

Телеведущий отметил, что у него ощущение, словно Кобзон находится где-то в гримерке Кремлевского дворца и сейчас выйдет на сцену.

Напомним, 11 сентября состоялся концерт в честь дня рождения Иосифа Кобзона, который ушел из жизни в августе прошлого года. Мероприятие было организовано при поддержке семьи певца. В нем приняли участие Диана Гурцкая, Лев Лещенко, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Жасмин, Надежда Бабкина, Тамара Гвердцители и другие звезды российской эстрады.