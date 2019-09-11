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Егор Кончаловский показал фото подросшего сына

Мальчик с удовольствием наблюдает за домашними птицами.

Егор Кончаловский показал фото подросшего сына
Егор Кончаловский/фото:globallookpress.com

Младшему сыну кинорежиссера и продюсера Егора Кончаловского Тимуру два года. Отец мальчика поделился его снимком, который был сделан в загородном доме в Подмосковье. На фотографии малыш с интересом наблюдает через сетку курятника за жизнью пернатых. Судя по тому, что перед ним стоит контейнер с перекусом, ребенок проводит за этим занятием много времени.

«Тимур сельскохозяйственный…» — подписал снимок Егор Андреевич.

Надо отметить, что кур и петухов тоже заинтересовал юный натуралист, а, может, вкусняшки, которые он уплетает перед их клювами. 

Весной Егор Кончаловский ездил в итальянскую Парму в гости к своей дочери Марии. Девушка родилась в 2001 году от отношений с актрисой Любовью Толкалиной. В августе в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» режиссер признался, что ему бывает страшно за свою дочь.

«Дети – они и есть дети. Именно по дочери я смотрю, как развивается нынешнее поколение. Конечно, сейчас другие времена. Я в 18 лет работал водителем бензовоза. Это был очень тяжелый труд. Свою дочь, которой сейчас столько же лет, я бы, конечно, за руль такой машины никогда не пустил», — сказал Кончаловский.

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Егор Кончаловский показал фото подросшего сына
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